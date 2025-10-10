В Черниговской области ухудшилась ситуация со светом

иллюстративное фото: из открытых источников

В Черниговской области в пятницу, 10 октября, ситуация с электроэнергией значительно ухудшилась. В настоящее время отключают одновременно три очереди потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, на день 10 октября аварийные отключения света продолжаются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

"На Черниговщине вырос объем применяемых облэнерго почасовых отключений, в настоящее время в регионе применяется три очереди обесточений одновременно", – добавили в ведомстве.

Напомним, 10 октября россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Многие области остались без электроснабжения.