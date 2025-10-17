Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним

11:54  17 жовтня
В Інституті нацпам’яті заявили, що перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа є незаконним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне Чернігів".

Представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Бутко назвав рішення Чернігівської міськради перейменувати сквер "Казка" у мікрорайоні Шерстянка на честь президента США Дональда Трампа "надзвичайно грубим порушенням закону та державної політики національної пам'яті українського народу".

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" частини 2 статті 3", – зазначив експерт.

Нагадаємо, 16 жовтня один зі скверів у Чернігові перейменували на честь президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, у Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки. Правоохоронці збирають докази можливих воєнних злочинів, скоєних армією РФ.

