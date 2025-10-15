У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона

Фото: ДСНС Чернігівщини

У ніч на 15 жовтня Чернігівщину знову атакували російські безпілотники. На щастя, обійшлося без постраждалих

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що у Чернігові через падіння дрона сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.

У Новгород-Сіверському районі у Семенівці ворожий дрон влучив у житловий будинок.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атак.

Нагадаємо, упродовж минулої доби війська РФ завдали 649 ударів по 16 населених пунктах Запорізького району, поранено літнього чоловіка. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури