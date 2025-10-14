Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В течение дня Днепропетровщина претерпела несколько атак, в результате которых повреждены жилые и инфраструктурные объекты, а также есть погибшие

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, однако силы противовоздушной обороны смогли уничтожить три вражеских воздушных цели. Об этом сообщили в воздушном командовании. Несмотря на успешную работу защитников неба, атака повлекла за собой разрушение на территории региона.

Обстрелы нанесли разрушения на территории области

В Павлограде в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Кроме того, в течение суток под интенсивными обстрелами находилась Никопольщина. Российские войска применяли FPV-дроны и артиллерию, попадая по самому Никополю, а также по Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

Согласно информации Днепропетровской областной военной администрации, в результате обстрелов погибла женщина. Повреждены шесть частных домов, несколько хозяйственных и дворовых построек, а также три теплицы.

На Синельниковщине враг нанес авиационный удар по Покровской громаде, использовав управляемую авиационную бомбу. В результате удара разрушена часть газопровода. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и производят восстановительные работы.

