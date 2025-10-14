11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 18:51

В Днепропетровской области из-за атак дронов погибла женщина, повреждены дома

14 октября 2025, 18:51
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

В течение дня Днепропетровщина претерпела несколько атак, в результате которых повреждены жилые и инфраструктурные объекты, а также есть погибшие

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, однако силы противовоздушной обороны смогли уничтожить три вражеских воздушных цели. Об этом сообщили в воздушном командовании. Несмотря на успешную работу защитников неба, атака повлекла за собой разрушение на территории региона.

Обстрелы нанесли разрушения на территории области

В Павлограде в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Кроме того, в течение суток под интенсивными обстрелами находилась Никопольщина. Российские войска применяли FPV-дроны и артиллерию, попадая по самому Никополю, а также по Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

Согласно информации Днепропетровской областной военной администрации, в результате обстрелов погибла женщина. Повреждены шесть частных домов, несколько хозяйственных и дворовых построек, а также три теплицы.

На Синельниковщине враг нанес авиационный удар по Покровской громаде, использовав управляемую авиационную бомбу. В результате удара разрушена часть газопровода. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и производят восстановительные работы.

Ранее сообщалось, в президентском офисе обсуждают возможные кадровые перестановки. Среди них – переход главы ДнепроОВА Сергея Лысака на руководящий пост в Одесской городской администрации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы Днепропетровская область атака разрушения погибшая FPV-дроны
Глава ДнепроОВА Сергей Лысак возглавит Одесскую администрацию: подробности назначения
14 октября 2025, 18:40
Ночная атака дронов: враг выпустил 96 БПЛА, ПВО сбила 69
14 октября 2025, 10:03
Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто
14 октября 2025, 09:09
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Глава ДнепроОВА Сергей Лысак возглавит Одесскую администрацию: подробности назначения
14 октября 2025, 18:40
Украинцы стали больше покупать алкоголь – расходы превысили 14 млрд грн
14 октября 2025, 18:16
Конец войны действительно уже на горизонте
14 октября 2025, 18:06
Бывший глава "Нафтогаза" Коболев отказывается платить 66 миллионов налогов
14 октября 2025, 17:50
Украинские войска продвинулись почти на 2 км в Донецкой области
14 октября 2025, 17:39
Мэр Одессы Труханов возразил, что имеет российское гражданство и будет судиться
14 октября 2025, 17:19
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 16:51
В Закарпатье железнодорожник трудоустраивал ухилянцев за деньги
14 октября 2025, 16:45
В Раде заявили, что до конца ноября наступит остановка боевых действий
14 октября 2025, 16:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »