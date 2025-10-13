У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство
У ніч на 13 жовтня російський обстріл у Ніжині завдав пошкоджень промисловому підприємству
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зафіксовано два влучання – у виробничому та адміністративному корпусах, що призвело до пожежі.
Рятувальники оперативно ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, постраждалих немає.
У ДСНС нагадали громадянам про необхідність дотримання сигналів повітряної тривоги та обережність під час небезпеки.
Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів.
