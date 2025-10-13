У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство

Фото: ДСНС Чернігівщини

У ніч на 13 жовтня російський обстріл у Ніжині завдав пошкоджень промисловому підприємству

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зафіксовано два влучання – у виробничому та адміністративному корпусах, що призвело до пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, постраждалих немає.

У ДСНС нагадали громадянам про необхідність дотримання сигналів повітряної тривоги та обережність під час небезпеки.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів.