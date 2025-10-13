10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
08:57  13 жовтня
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 11:04

У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство

13 жовтня 2025, 11:04
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 13 жовтня російський обстріл у Ніжині завдав пошкоджень промисловому підприємству

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зафіксовано два влучання – у виробничому та адміністративному корпусах, що призвело до пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, постраждалих немає.

У ДСНС нагадали громадянам про необхідність дотримання сигналів повітряної тривоги та обережність під час небезпеки.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ДСНС Чернігівська область підприємство російська армія промислові об'єкти
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
На Дніпропетровщині ППО збила 4 дрони: пошкоджені будинки та газогін
13 жовтня 2025, 07:53
Російський дрон атакував автівку на Запоріжжі: один загиблий і троє поранених
13 жовтня 2025, 07:29
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Запоріжжі дезертир готував теракт
13 жовтня 2025, 12:30
Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ
13 жовтня 2025, 12:12
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік
13 жовтня 2025, 11:47
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
На Вінниччині судили прикордонника, який допомагав ухилянту за 4 тисячі доларів
13 жовтня 2025, 11:15
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
13 жовтня 2025, 10:44
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня 2025, 10:05
82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО
13 жовтня 2025, 09:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »