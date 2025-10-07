10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
09:27  07 октября
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 11:26

Черниговщина после обстрелов: повреждены энергообъекты, действуют отключение света

07 октября 2025, 11:26
Фото: ГСЧС Черниговщины
Российские военные попали по энергетическим объектам в Прилуцком районе Черниговщины, в результате чего без электричества осталось более 61 тысячи потребителей

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

"В Прилуцком районе – попадание по энерго- и хозяйственным объектам", – написал он.

Как уточнили в "Черниговоблэнерго", без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов.

Кроме того, враг на протяжении суток наносил удары по гражданским объектам Черниговской области.

В результате дроновых атак в Чернигове произошел пожар в жилом доме на окраине города, поврежден объект энергосети. Один мужчина получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

В Прилуцком районе российские беспилотники попали по энергетическим и хозяйственным объектам, в Новгород-Северском – по элеватору, где хранилось зерно, а также жилой дом в другом населенном пункте.

В Корюковском районе дрон атаковал инфраструктурное предприятие. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.

Как отметил Чаус, в области будут действовать графики почасовых отключений, но при благоприятной ситуации энергетики планируют уменьшать объемы ограничений.

Напомним, утром 7 октября российские оккупанитиы нанесли удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Попадание пришлось на одно из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.

Ранее сообщалось, что этой ночью РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 152 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

