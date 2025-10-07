Черниговщина после обстрелов: повреждены энергообъекты, действуют отключение света
Российские военные попали по энергетическим объектам в Прилуцком районе Черниговщины, в результате чего без электричества осталось более 61 тысячи потребителей
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
"В Прилуцком районе – попадание по энерго- и хозяйственным объектам", – написал он.
Как уточнили в "Черниговоблэнерго", без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов.
Кроме того, враг на протяжении суток наносил удары по гражданским объектам Черниговской области.
В результате дроновых атак в Чернигове произошел пожар в жилом доме на окраине города, поврежден объект энергосети. Один мужчина получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
В Прилуцком районе российские беспилотники попали по энергетическим и хозяйственным объектам, в Новгород-Северском – по элеватору, где хранилось зерно, а также жилой дом в другом населенном пункте.
В Корюковском районе дрон атаковал инфраструктурное предприятие. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.
Как отметил Чаус, в области будут действовать графики почасовых отключений, но при благоприятной ситуации энергетики планируют уменьшать объемы ограничений.
Напомним, утром 7 октября российские оккупанитиы нанесли удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Попадание пришлось на одно из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.
Ранее сообщалось, что этой ночью РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 152 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".