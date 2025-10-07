Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время атаки дронов на Сумы утром 7 октября в результате взрыва был поврежден коммунальный транспорт

Об этом сообщает Сумская МВА, передает RegioNews.

В троллейбусе выбито около 20 окон. На момент атаки в салоне находились шесть пассажиров.

Пострадал один из пассажиров, ему оказали помощь на месте. Также у водительницы троллейбуса острая реакция на стресс.

Напомним, утром 7 октября российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Сумам. Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры.