В Сумах из-за вражеской атаки поврежден троллейбус: есть пострадавшие
Во время атаки дронов на Сумы утром 7 октября в результате взрыва был поврежден коммунальный транспорт
Об этом сообщает Сумская МВА, передает RegioNews.
В троллейбусе выбито около 20 окон. На момент атаки в салоне находились шесть пассажиров.
Пострадал один из пассажиров, ему оказали помощь на месте. Также у водительницы троллейбуса острая реакция на стресс.
Напомним, утром 7 октября российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Сумам. Вражеские дроны попали в объект гражданской инфраструктуры.
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Черниговщина после обстрелов: повреждены энергообъекты, действуют отключение света
07 октября 2025, 11:26В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
07 октября 2025, 11:12Россиянин в Силах обороны: СБУ во Львове задержала "добровольца" под прикрытием
07 октября 2025, 10:59Аналитики призывают ВР возобновить конкурсы на госслужбу и ввести оплату труда по результатам
07 октября 2025, 10:56Контрабанда на 11 млн грн: разоблачена группа, которая перевозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ
07 октября 2025, 10:44Готовили шаурму вместо службы: на Донетчине военный чиновник два года использовал бойцов в бизнесе жены
07 октября 2025, 10:39Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07 октября 2025, 10:17Желтый уровень опасности в Одессе: школы и садики перешли на дистанционку
07 октября 2025, 10:04На Львовщине таможенники изъяли брендовые вещи и косметику более чем на миллион гривен
07 октября 2025, 09:58Контрафакт по почте: в Винницкой области будут судить подпольных производителей сигарет и алкоголя
07 октября 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »