11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 11:26

Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла

07 жовтня 2025, 11:26
Фото: ДСНС Чернігівщини
Російські військові влучили по енергетичних об'єктах у Прилуцькому районі Чернігівщини, унаслідок чого без електрики залишилась понад 61 тисяча споживачів

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"У Прилуцькому районі – влучання по енерго- та господарських об'єктах", – написав він.

Як уточнили в "Чернігівобленерго", без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Окрім того, ворог упродовж доби завдавав ударів по цивільних об'єктах Чернігівської області

Унаслідок дронових атак у Чернігові сталася пожежа в житловому будинку на околиці міста, пошкоджено об’єкт енергомережі. Один чоловік зазнав незначних травм, від госпіталізації відмовився.

У Прилуцькому районі російські безпілотники влучили по енергетичних і господарських об’єктах, у Новгород-Сіверському – по елеватору, де зберігалося зерно, а також у житловий будинок в іншому населеному пункті.

У Корюківському районі дрон атакував інфраструктурне підприємство. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.

Як наголосив Чаус, в області діятимуть графіки погодинних відключень, але за сприятливої ситуації енергетики планують зменшувати обсяги обмежень.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські окупанти завдали удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Влучання припало на одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігалося зерно.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди".

Росія завдала масованих ударів по енергетиці та залізниці Полтавщини й Сумщини, – Кулеба
07 жовтня 2025, 08:58
У Сумах через ворожу атаку пошкоджений тролейбус: є постраждалі
07 жовтня 2025, 08:49
Атака дронів по Харкову: виникла пожежа на підприємстві
07 жовтня 2025, 08:37
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції
07 жовтня 2025, 15:22
Прикордонники відбили масований штурм росіян на Харківщині
07 жовтня 2025, 15:13
Розкрадання коштів на каретах "швидких": у Києві розпочали розслідування
07 жовтня 2025, 14:58
Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
07 жовтня 2025, 14:35
Хабар за інвалідність: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря психлікарні
07 жовтня 2025, 14:24
Бив та принижував: вітчима на Київщині підозрюють у доведенні падчерки до самогубства
07 жовтня 2025, 14:09
У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору
07 жовтня 2025, 13:50
У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48
У Харкові винесли вирок військовому ТЦК, який вдарив вчителя історії
07 жовтня 2025, 13:40
У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
