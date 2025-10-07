Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла

Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські військові влучили по енергетичних об'єктах у Прилуцькому районі Чернігівщини, унаслідок чого без електрики залишилась понад 61 тисяча споживачів

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"У Прилуцькому районі – влучання по енерго- та господарських об'єктах", – написав він.

Як уточнили в "Чернігівобленерго", без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Окрім того, ворог упродовж доби завдавав ударів по цивільних об'єктах Чернігівської області

Унаслідок дронових атак у Чернігові сталася пожежа в житловому будинку на околиці міста, пошкоджено об’єкт енергомережі. Один чоловік зазнав незначних травм, від госпіталізації відмовився.

У Прилуцькому районі російські безпілотники влучили по енергетичних і господарських об’єктах, у Новгород-Сіверському – по елеватору, де зберігалося зерно, а також у житловий будинок в іншому населеному пункті.

У Корюківському районі дрон атакував інфраструктурне підприємство. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.

Як наголосив Чаус, в області діятимуть графіки погодинних відключень, але за сприятливої ситуації енергетики планують зменшувати обсяги обмежень.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські окупанти завдали удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Влучання припало на одне з приміщень аграрного підприємства, де зберігалося зерно.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди".