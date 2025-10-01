16:37  01 жовтня
01 жовтня 2025, 17:34

РФ ударила по підстанції у Славутичі: місто та частина Чернігівщини знеструмлені

01 жовтня 2025, 17:34
Сьогодні, 1 жовтня, російські сили завдали удару по підстанції в місті Славутич Чернігівської області. В результаті обстрілу місто та частина регіону залишилися без електроенергії

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев, передає RegioNews.

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються", – зазначив він.

Наразі пожежники та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Місцева влада задіяла резервні джерела живлення для критично важливих об’єктів.

Жителів закликають зберігати спокій і слідкувати за оновленнями щодо електропостачання та водопостачання. Також розгортаються пункти незламності, де можна підзарядити телефони та приготувати їжу.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по одному з сіл Корюківського району Чернігівщини. Внаслідок обстрілу знищений автомобіль місцевого сільгосппідприємства, ще один транспортний засіб пошкоджений. Загинув 46-річний чоловік.

