РФ ударила по підстанції у Славутичі: місто та частина Чернігівщини знеструмлені

Скриншот із відео

Сьогодні, 1 жовтня, російські сили завдали удару по підстанції в місті Славутич Чернігівської області. В результаті обстрілу місто та частина регіону залишилися без електроенергії

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев, передає RegioNews.

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються", – зазначив він.

Наразі пожежники та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Місцева влада задіяла резервні джерела живлення для критично важливих об’єктів.

Жителів закликають зберігати спокій і слідкувати за оновленнями щодо електропостачання та водопостачання. Також розгортаються пункти незламності, де можна підзарядити телефони та приготувати їжу.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по одному з сіл Корюківського району Чернігівщини. Внаслідок обстрілу знищений автомобіль місцевого сільгосппідприємства, ще один транспортний засіб пошкоджений. Загинув 46-річний чоловік.