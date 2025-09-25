Фото: ОВА

За сутки российские войска более 60 раз атаковали более 20 населенных пунктов Черниговской области. Под ударами находились жилые дома и объект инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Вечером 24 сентября россияне накрыли Семеновку из РСЗО – зафиксировано около 40 прилетов. В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные здания, возникли пожары. Предварительно, без пострадавших.

В Новгород-Северском районе после сброса взрывчатки с дрона уничтожен жилой дом – он сгорел.

Утром 25 сентября беспилотники ударили по Нежинскому району – поврежден объект инфраструктуры, в нескольких громадах исчезло электроснабжение.

Также удары были зафиксированы в Корюковском и Черниговском районах.

Напомним, в ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 150 дронов.

Враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.

Ночью вражеские дроны повредили инфраструктуру в Кировоградской области. В результате атаки обесточены несколько населенных пунктов.