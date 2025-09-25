Фото: ОВА

За добу російські війська понад 60 разів атакували понад 20 населених пунктів Чернігівської області. Під ударами були житлові будинки та об’єкт інфраструктури

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Ввечері 24 вересня росіяни накрили Семенівку з РСЗВ – зафіксовано близько 40 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені домівки та господарчі будівлі, виникли пожежі. Попередньо, без постраждалих.

У Новгород-Сіверському районі після скиду вибухівки з дрона знищений житловий будинок – він згорів.

Зранку 25 вересня безпілотники вдарили по Ніжинському району – пошкоджений об’єкт інфраструктури, у кількох громадах зникло електропостачання.

Також удари зафіксовані в Корюківському та Чернігівському районах.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня РФ атакувала Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 150 дронів.

Ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області.

Вночі ворожі дрони пошкодили інфраструктуру на Кіровоградщині. Внаслідок атаки знеструмлені кілька населених пунктів.