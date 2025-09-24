В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
Трагедия произошла вечером 23 сентября в городе Мена Корюковского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .
В полицию поступило сообщение о 13-летней девочке, которую дома нашли мертвой. Она совершила самоубийство через повешение.
На место выехали следователи, а также ювенальные инспекторы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с примечанием "самоубийство"). Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 21 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвым десятиклассника. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти 16-летнего парня.
