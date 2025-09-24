11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 13:29

На Чернігівщині батька-ґвалтівника засудили до 15 років в'язниці

24 вересня 2025, 13:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Мешканця Чернігівського району засуджено до 15 років позбавлення волі за скоєння жахливих злочинів сексуального характеру проти його малолітньої доньки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Керівник Чернігівської обласної прокуратури довів провину чоловіка за низкою тяжких статей, включаючи зґвалтування, розбещення малолітньої та виготовлення дитячої порнографії.

Згідно з матеріалами слідства, злочинна діяльність обвинуваченого тривала з 2013 року. Встановлено, що з 2013 року чоловік почав вчиняти розпусні дії щодо своєї доньки, яка на той час була малолітньою. У 2017 році він вперше її зґвалтував.

Крім того, доведено, що упродовж 2013-2021 років обвинувачений систематично виготовляв порнографічні матеріали за участю дитини.

Дії чоловіка кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 4 ст. 152 (зґвалтування),
  • ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої),
  • ч. 4, 5 ст. 301 та ч. 1, 4 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії).

Під час судового розгляду обвинувачений відмовився надавати будь-які свідчення і лише в судових дебатах формально визнав провину, очевидно, сподіваючись на пом'якшення покарання. Однак суд повністю підтримав позицію обласного прокурора та призначив кривднику максимальну міру покарання за сукупністю злочинів – 15 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений залишатиметься під вартою до моменту набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у Києві до 11 років ув'язнення засудили колишнього дільничного, який ґвалтував малолітню дитину. Щоби дівчинка мовчала злочинець погрожував "посадити її батьків у в'язницю".

Чернігівська область згвалтування чоловік дочка злочин суд в'язниця
24 вересня 2025
