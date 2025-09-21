Фото: ДСНС

У Чернігівській області під ворожим вогнем опинились рятувальники. Це сталось, коли вони гасили пожежу

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Чернігівській області, передає RegioNews.

Це сталось у Ніжинському районі. Рятувальники гасили пожежі на об'єкті критичної інфраструктури. Займання там сталось через російську атаку. Проте під час гасіння вогню ворог завдав повторного удару.

Внаслідок атаки двоє вогнеборців отримали травми. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували.

Нагадаємо, 17 вересня російські війська вдарили по одному з підрозділів ДСНС у місті Ніжин. Внаслідок ворожого удару загинув 45-річний рятувальник. Ще двоє отримали травми.