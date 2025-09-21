13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
21 вересня 2025, 10:30

На Чернігівщині росіяни атакували рятувальників

21 вересня 2025, 10:30
Фото: ДСНС
У Чернігівській області під ворожим вогнем опинились рятувальники. Це сталось, коли вони гасили пожежу

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Чернігівській області, передає RegioNews.

Це сталось у Ніжинському районі. Рятувальники гасили пожежі на об'єкті критичної інфраструктури. Займання там сталось через російську атаку. Проте під час гасіння вогню ворог завдав повторного удару.

Внаслідок атаки двоє вогнеборців отримали травми. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували.

Нагадаємо, 17 вересня російські війська вдарили по одному з підрозділів ДСНС у місті Ніжин. Внаслідок ворожого удару загинув 45-річний рятувальник. Ще двоє отримали травми.

Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
20 вересня 2025, 11:54
Росіяни вдарили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення
20 вересня 2025, 11:32
Ворожі дрони вдарили по Чернігівщині: є загибла, серед постраждалих – медики
20 вересня 2025, 11:15
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Росіяни атакували Суми безпілотником: сталась масштабна пожежа
21 вересня 2025, 13:45
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикліст загинув на місці
21 вересня 2025, 12:50
На Волині судили росіянина, який зґвалтував 12-річну дівчинку
21 вересня 2025, 12:00
Вимагав секс і гроші: в Дніпрі засудили поліцейського, який пропонував жінці "вирішити проблему" з колишнім
21 вересня 2025, 11:30
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій загинув на місці
21 вересня 2025, 10:50
У Харкові судили жінку, яка "зливала" росіянам дані про ЗСУ
21 вересня 2025, 09:45
Замість гуманітарки – шуби, одяг та медичне обладнання: на Львівщині зупинили вантажівку з товарами на 6 млн грн
20 вересня 2025, 19:05
На трасі на Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали чотири людини
20 вересня 2025, 18:29
На Миколаївщині знищили ворожий протитанковий комплекс
20 вересня 2025, 17:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
