На Чернігівщині росіяни атакували рятувальників
У Чернігівській області під ворожим вогнем опинились рятувальники. Це сталось, коли вони гасили пожежу
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Чернігівській області, передає RegioNews.
Це сталось у Ніжинському районі. Рятувальники гасили пожежі на об'єкті критичної інфраструктури. Займання там сталось через російську атаку. Проте під час гасіння вогню ворог завдав повторного удару.
Внаслідок атаки двоє вогнеборців отримали травми. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували.
Нагадаємо, 17 вересня російські війська вдарили по одному з підрозділів ДСНС у місті Ніжин. Внаслідок ворожого удару загинув 45-річний рятувальник. Ще двоє отримали травми.
