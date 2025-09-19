Черниговщина под обстрелами: 59 атак за сутки, горели дом и предприятие

Фото: Черниговская ОВА

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли 59 обстрелов по Черниговской области

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В частности, вражеский беспилотник атаковал одно из предприятий в Корюковском районе, в результате чего произошел пожар.

Из-за минометных обстрелов в селе Новгород-Северского района загорелся дом.

Под вражескими атаками также оказались пограничные населенные пункты Черниговского района.

Детали по пострадавшим и масштабу ущерба уточняются.

Напомним, в ночь на 19 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Подтверждены 15 попаданий ударных БПЛА в шести населенных пунктах. Еще на двух локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.