Черниговщина под обстрелами: 59 атак за сутки, горели дом и предприятие
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли 59 обстрелов по Черниговской области
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
В частности, вражеский беспилотник атаковал одно из предприятий в Корюковском районе, в результате чего произошел пожар.
Из-за минометных обстрелов в селе Новгород-Северского района загорелся дом.
Под вражескими атаками также оказались пограничные населенные пункты Черниговского района.
Детали по пострадавшим и масштабу ущерба уточняются.
Напомним, в ночь на 19 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Подтверждены 15 попаданий ударных БПЛА в шести населенных пунктах. Еще на двух локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.