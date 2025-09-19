11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
08:28  19 сентября
На Буковине на границе с Румынией остановили микроавтобус из 350 кг редких металлов
19 сентября 2025, 09:46

Ночная атака на Украину: силы ПВО обезвредили 71 из 86 российских дронов

19 сентября 2025, 09:46
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 19 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ночную воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 71 вражеский дрон типа Shahed, "Гербера" и других моделей в северных, восточных и центральных регионах Украины.

Подтверждены 15 попаданий ударных БпЛА в шести населенных пунктах. Еще на двух локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

В Воздушных силах в 9:15 отметили, что атака продолжается – новая группа вражеских БпЛА с северного направления.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 сентября, российские беспилотники атаковали Киев. В городе работала ПВО. Зафиксировано падение обломков.

В Шевченковском районе столицы обнаружили неразорвавшийся дрон.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
