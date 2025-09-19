Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ночную воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 71 вражеский дрон типа Shahed, "Гербера" и других моделей в северных, восточных и центральных регионах Украины.

Подтверждены 15 попаданий ударных БпЛА в шести населенных пунктах. Еще на двух локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

В Воздушных силах в 9:15 отметили, что атака продолжается – новая группа вражеских БпЛА с северного направления.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 сентября, российские беспилотники атаковали Киев. В городе работала ПВО. Зафиксировано падение обломков.

В Шевченковском районе столицы обнаружили неразорвавшийся дрон.