Чернігівщина під обстрілами: 59 атак за добу, горіли будинок і підприємство

Фото: Чернігівська ОВА

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Зокрема, ворожий безпілотник атакував одне з підприємств у Корюківському районі, внаслідок чого сталася пожежа.

Через мінометний обстріл у селі Новгород-Сіверського району загорівся будинок.

Під ворожими атаками також опинилися прикордонні населені пункти Чернігівського району.

Наразі деталі щодо постраждалих і масштабу збитків уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 19 вересня російська армія атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Підтверджені 15 влучань ударних БпЛА у шести населених пунктах. Ще на двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.