Росіяни вдарили по рятувальниках на Чернігівщині: 4 пожежники травмовані

Фото: ДСНС Чернігівщини

У Ніжинському районі Чернігівської області російські війська здійснили цілеспрямований удар по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа виникла внаслідок атаки ворожих безпілотників

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації вогню четверо вогнеборців отримали поранення та були оперативно госпіталізовані до медичного закладу.

Стан їхнього здоров'я уточнюється.

Нагадаємо, увечері, 14 вересня, росіяни вдарили ракетою по полю на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждали 11 чоловіків, які саме були на полі. Один із них перебуває у важкому стані.