28 августа 2025, 17:22

В Черкассах задержали 16-летнего поджигателя элитного автомобиля

28 августа 2025, 17:22
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция расследует поджог автомобиля, участником которого стал 16-летний местный житель

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкассах полиция задержала несовершеннолетнего, совершившего поджег автомобиля. Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Согласно предварительным данным, парень получил предложение через мессенджер Telegram выполнить задачу уничтожения элитного автомобиля за деньги. Выполненную работу он зафиксировал на видео и отправил куратору, после чего получил 9 тысяч гривен.

Изъяты вещественные доказательства

Событие произошло в ночь на 25 августа. Оператор службы "102" сообщил Черкасскому районному управлению полиции о возгорании автомобиля на улице Героев Днепра. На место выехали правоохранители и следственно-оперативная группа.

Автомобиль после поджога

Полицейские установили, что в результате поджога пострадал принадлежавший черкащанке автомобиль BMW. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие умышленный характер повреждения имущества.

На данный момент юноше сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, в Черкасской области произошла авария с участием легкового авто и грузовика, в котором погиб водитель и пострадала пассажирка. Полиция и спасатели продолжают расследование обстоятельств ДТП на трассе Н-01 "Киев-Знаменка".

