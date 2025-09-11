09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 07:38

Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія

11 вересня 2025, 07:38
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині затримали 26-річного мешканця Києва, який підозрюється у серії підпалів на території області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік причетний до підпалу вежі телефонного зв'язку, вікон і дверей поштового відділення в Чернігові, а також вхідних дверей однієї з квартир багатоповерхівки.

Повідомлення про пожежу поруч із вежею телефонного зв'язку поблизу одного з сіл Чернігівського району надійшло 9 вересня ввечері. Пожежу оперативно локалізували, постраждалих немає.

Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та вилучили речові докази. Встановлено, що причиною пожежі став умисний підпал.

Під час розслідування зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік визнав провину та надав свідчення.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах поліція затримала неповнолітнього, який підпалив автомобіль. Зловмисником виявився 16-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, хлопець отримав пропозицію підпалити авто за 9 тисяч гривень через телеграм-канал.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігів Чернігівська область підпал чоловік палій
На Хмельниччині чоловік викрав поштове авто і ховався в лісі
10 вересня 2025, 19:37
Конфлікт у Києві закінчився ножовим пораненням – нападник отримав 5 років ув'язнення
10 вересня 2025, 16:11
У Дніпрі чоловік підпалив будинок дружини: справу передали до суду
06 вересня 2025, 16:28
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Полтавщині підліток загинув після падіння з багатоповерхівки
11 вересня 2025, 10:35
Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони
11 вересня 2025, 09:57
На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
11 вересня 2025, 09:05
Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн
11 вересня 2025, 08:55
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
11 вересня 2025, 08:36
Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб
11 вересня 2025, 08:29
Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
11 вересня 2025, 08:14
Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »