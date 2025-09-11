Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія

Фото: Національна поліція

На Чернігівщині затримали 26-річного мешканця Києва, який підозрюється у серії підпалів на території області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік причетний до підпалу вежі телефонного зв'язку, вікон і дверей поштового відділення в Чернігові, а також вхідних дверей однієї з квартир багатоповерхівки.

Повідомлення про пожежу поруч із вежею телефонного зв'язку поблизу одного з сіл Чернігівського району надійшло 9 вересня ввечері. Пожежу оперативно локалізували, постраждалих немає.

Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та вилучили речові докази. Встановлено, що причиною пожежі став умисний підпал.

Під час розслідування зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік визнав провину та надав свідчення.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах поліція затримала неповнолітнього, який підпалив автомобіль. Зловмисником виявився 16-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, хлопець отримав пропозицію підпалити авто за 9 тисяч гривень через телеграм-канал.