16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 11:39

Пожары, разрушения и пострадавшие: последствия ночной атаки БпЛА на Черкасщину

02 февраля 2026, 11:39
Фото: Черкасская ОВА
Этой ночью на территории Черкасской области было ликвидировано 15 вражеских беспилотников. В результате падения обломков дронов зафиксировано повреждение

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, за медицинской помощью обратились четверо жителей Черкасс. Всех госпитализировали, их состояние оценивается как нетяжелое, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В результате падения БпЛА возник пожар в жилом секторе. По предварительным данным, разрушены два дома, повреждены соседние дома, сгорели автомобили.

Также обломками и взрывной волной повреждены здания трех частных предприятий и автокооператив.

Сейчас обследование территории продолжается. На местах работают все необходимые службы.

Как известно, в ночь на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Черкасской области.

Напомним, этой ночью враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 171 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

