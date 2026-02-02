Фото: Минразвития

Утром 2 февраля враг совершил очередную атаку на объекты Укрзализныци. Россияне направили БПЛА на тепловоз, находившийся на станции в Запорожской области

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий, передает RegioNews.

Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии – люди не пострадали.

Отмечается, что АО "Укрзализныця" ликвидирует последствия обстрелов и продолжает обеспечивать работу железнодорожного сообщения, перевозки пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов.

Напомним, 1 февраля в городе Терновка на Днепропетровщине в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.