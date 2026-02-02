Фото: полиция

ДТП с летальным исходом произошло в воскресенье, 1 февраля, в городе Александрия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На проспекте Соборном водитель автомобиля Mercedes Vito в темное время суток на неосвещенном участке сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм 49-летняя женщина скончалась в автомобиле "скорой".

После ДТП водитель покинул место происшествия. Полицейские установили местонахождение нарушителя и задержали его.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

