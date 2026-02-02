Фото: ОВА

В результате вражеской атаки на Запорожье утром 2 февраля получили ранения два человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Россияне ударили беспилотником по легковушке, которая двигалась на окраине областного центра. В результате атаки ранены 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка авто.

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь – дальше они будут лечиться дома.

Напомним, утром 2 февраля враг совершил очередную атаку на объекты Укрзализныци. Россияне направили БПЛА на тепловоз, находившийся на станции в Запорожской области.