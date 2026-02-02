Россия атаковала Черкасщину: возникли пожары, по меньшей мере 4 пострадавших
В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Черкасской области
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По предварительной информации, по меньшей мере четыре человека получили травмы.
"Фиксируем падение враждебных БпЛА на ряде локаций, в частности в областном центре. В результате возникли пожары", – отметил Табурец
На местах работают все необходимые службы.
Напомним, накануне российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Вражеская атака произошла вблизи служебного автобуса, которым работники шахты возвращались домой после завершения рабочей смены. Погибли 12 шахтеров.
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
