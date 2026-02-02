10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
08:56  02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
08:26  02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 07:14

Россия атаковала Черкасщину: возникли пожары, по меньшей мере 4 пострадавших

02 февраля 2026, 07:14
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Черкасской области

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По предварительной информации, по меньшей мере четыре человека получили травмы.

"Фиксируем падение враждебных БпЛА на ряде локаций, в частности в областном центре. В результате возникли пожары", – отметил Табурец

На местах работают все необходимые службы.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Вражеская атака произошла вблизи служебного автобуса, которым работники шахты возвращались домой после завершения рабочей смены. Погибли 12 шахтеров.

