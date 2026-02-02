Скрывала сексуальное насилие: на Закарпатье будут судить экс-директорку интерната

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Закарпатье в суд направлено дело в отношении бывшего директора детского дома-интерната, обвиняемую в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками заведения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители вместе с прокуратурой и профильными службами провели проверки по всей Украине с тем, чтобы выявить факты насилия и ненадлежащего отношения к детям. По их результатам открыто 214 уголовных производств, из них 118 – в отношении должностных лиц.

В рамках этой общегосударственной работы установлено, что эксдиректор интерната в Закарпатье была осведомлена о системном сексуальном насилии, которое 17-летний воспитанник совершал в отношении трех малолетних мальчиков в возрасте 9 и 14 лет.

Несмотря на это, чиновник не сообщила правоохранительным органам и даже привлекала юношу к организации детских мероприятий для младших воспитанников, во время которых насилие продолжалось.

О преступлениях стало известно после того, как дети рассказали о пережитом воспитателям. Пострадавших допросили по методике "Зеленая комната", где они подтвердили, что насилие продолжалось в течение длительного времени.

Обвинительный акт относительно непосредственного обидчика уже передан в суд.

Бывшей директорке инкриминируют невыполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, что повлекло за собой существенный вред потерпевшим (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

Дело будет рассматривать Мукачевский горрайонный суд.

Напомним, в Одесской области воспитательницу центра реабилитации детей подозревают в пытках 6-летнего мальчика. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В детском заведении она больше не работает. В рамках расследования проводятся судебные экспертизы.