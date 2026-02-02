Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 171 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 157 вражеских беспилотников, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждеских БПЛА.

Напомним, 1 февраля в городе Терновка на Днепропетровщине в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.