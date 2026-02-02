Пожежі, руйнування та постраждалі: наслідки нічної атаки БпЛА на Черкащину

Фото: Черкаська ОВА

Цієї ночі на території Черкащини було ліквідовано 15 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків дронів зафіксовано пошкодження

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, за медичною допомогою звернулися четверо мешканців Черкас. Усіх госпіталізували, їхній стан оцінюється як нетяжкий, постраждалим надають необхідну допомогу.

Унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в житловому секторі. За попередніми даними, зруйновано два будинки, пошкоджено сусідні оселі, згоріли автомобілі.

Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено будівлі трьох приватних підприємств та автокооператив.

Наразі обстеження території триває. На місцях працюють усі необхідні служби.

Як відомо, в ніч на 2 лютого російські окупаційні війська завдали масованого удару по Черкаській області.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.