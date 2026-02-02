Враг атаковал Харьков и пять населенных пунктов области: пострадали две женщины

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки враг атаковал город Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской общины пострадали 20-летняя и 52-летняя женщина.

Враг применил БпЛА по Немышлянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова, используя различные виды вооружения:

3 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

5 БпЛА типа "Молния";

1 FPV-дрон;

22 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

г. Харьков: многоквартирный дом, 2 автомобиля;

Богодуховский район (с. Карасовка): остановка;

Купянский район: 2 частных дома и электросети (с. Новоселовка), автомобиль (сел. Большой Бурлук);

Чугуевский район: автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, 2 магазина и 2 автомобиля (с. Хотимля).

Местные службы оперативно работают над ликвидацией последствий атак и оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, 1 февраля в городе Терновка на Днепропетровщине в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.