Враг атаковал Харьков и пять населенных пунктов области: пострадали две женщины
За прошедшие сутки враг атаковал город Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской общины пострадали 20-летняя и 52-летняя женщина.
Враг применил БпЛА по Немышлянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова, используя различные виды вооружения:
- 3 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 5 БпЛА типа "Молния";
- 1 FPV-дрон;
- 22 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- г. Харьков: многоквартирный дом, 2 автомобиля;
- Богодуховский район (с. Карасовка): остановка;
- Купянский район: 2 частных дома и электросети (с. Новоселовка), автомобиль (сел. Большой Бурлук);
- Чугуевский район: автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, 2 магазина и 2 автомобиля (с. Хотимля).
Местные службы оперативно работают над ликвидацией последствий атак и оказанием помощи пострадавшим.
Напомним, 1 февраля в городе Терновка на Днепропетровщине в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.