10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
08:56  02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
08:26  02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 09:19

Враг атаковал Харьков и пять населенных пунктов области: пострадали две женщины

02 февраля 2026, 09:19
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки враг атаковал город Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской общины пострадали 20-летняя и 52-летняя женщина.

Враг применил БпЛА по Немышлянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова, используя различные виды вооружения:

  • 3 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 5 БпЛА типа "Молния";
  • 1 FPV-дрон;
  • 22 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • г. Харьков: многоквартирный дом, 2 автомобиля;
  • Богодуховский район (с. Карасовка): остановка;
  • Купянский район: 2 частных дома и электросети (с. Новоселовка), автомобиль (сел. Большой Бурлук);
  • Чугуевский район: автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, 2 магазина и 2 автомобиля (с. Хотимля).

Местные службы оперативно работают над ликвидацией последствий атак и оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, 1 февраля в городе Терновка на Днепропетровщине в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Харьков Харьковская область атака повреждения пострадавшие российская музыка
Российские военные 18 раз атаковали дронами громады в Николаевской области
02 февраля 2026, 07:55
Россияне продолжили ночью атаковать Терновку на Днепропетровщине
02 февраля 2026, 07:46
Россияне за сутки почти 850 раз ударили по Запорожской области: 10 пострадавших
02 февраля 2026, 07:23
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Пожары, разрушения и пострадавшие: последствия ночной атаки БпЛА на Черкасщину
02 февраля 2026, 11:39
Хотел удивить девушку: мужчина запустил салют в центре столицы
02 февраля 2026, 11:20
В Одессе пьяный посетитель ресторана устроил стрельбу из-за отказа официантки принести наркотики
02 февраля 2026, 11:15
Российский дрон атаковал легковушку в Запорожье: двое раненых
02 февраля 2026, 10:56
Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали
02 февраля 2026, 10:55
Почти 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 февраля 2026, 10:38
СБУ задержала российскую агентку, которая наводила удары в Сумскую область
02 февраля 2026, 10:20
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
02 февраля 2026, 10:16
Россияне ударили беспилотником по тепловозу в Запорожской области
02 февраля 2026, 09:56
РФ атаковала Украину баллистикой и 171 дроном: есть попадание на 8 локациях
02 февраля 2026, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »