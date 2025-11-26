Судитимуть прокурора з Черкащини, який незаконно оформлював інвалідності собі та знайомим

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокурор Черкаської окружної прокуратури за допомогою посадовців МСЕК незаконно оформив собі інвалідність та отримав виплати від держави понад півмільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, у 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад півмільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи" – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

