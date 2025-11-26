13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 13:50

Судитимуть прокурора з Черкащини, який незаконно оформлював інвалідності собі та знайомим

26 листопада 2025, 13:50
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прокурор Черкаської окружної прокуратури за допомогою посадовців МСЕК незаконно оформив собі інвалідність та отримав виплати від держави понад півмільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, у 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад півмільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи" – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, у Черкаській області син мера незаконно отримав соцвиплати за інвалідність та програв гроші в казино. Зараз його інвалідність вже анульована. Йому повідомили про підозру за шахрайство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область ДБР прокуратура фіктивний діагноз суд МСЕК
На Черкащині ППО знешкодила 15 дронів: є руйнування та пошкодження
25 листопада 2025, 08:31
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
На Черкащині внаслідок ДТП на трасі загинули двоє людей, ще двоє – травмовані
24 листопада 2025, 08:11
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн
26 листопада 2025, 14:09
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої
26 листопада 2025, 12:54
$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників
26 листопада 2025, 12:42
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 12:29
Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали
26 листопада 2025, 12:14
Видавали себе за службу безпеки банку: у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
26 листопада 2025, 11:52
Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
26 листопада 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »