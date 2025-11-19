15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 16:20

В Черкасской области сын мэра незаконно получил соцвыплаты за инвалидность и проиграл деньги в казино

19 ноября 2025, 16:20
Фото: Нацполиция
Сын мэра одного из городов Черкасской области попал в скандал. Его задержали после того, как он оформил статус вынужденно перемещенного лица и проиграл соцвыплаты в казино

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что сын мэра одного из городов Черкасской области с помощью поддельных документов оформил себе вторую группу инвалидности. Также он оформил статус внутренне перемещенного лица, на что тоже не имел права. Таким образом, мужчина получал социальные выплаты от государства.

По данным следствия, большую часть полученных соцвыплат мужчина проиграл в онлайн-казино. Сейчас его инвалидность уже аннулирована. Ему сообщили о подозрении за мошенничество. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

соцвыплаты скандал расследование подделка Черкасская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
