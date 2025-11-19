В Черкасской области сын мэра незаконно получил соцвыплаты за инвалидность и проиграл деньги в казино

Фото: Нацполиция

Сын мэра одного из городов Черкасской области попал в скандал. Его задержали после того, как он оформил статус вынужденно перемещенного лица и проиграл соцвыплаты в казино

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что сын мэра одного из городов Черкасской области с помощью поддельных документов оформил себе вторую группу инвалидности. Также он оформил статус внутренне перемещенного лица, на что тоже не имел права. Таким образом, мужчина получал социальные выплаты от государства.

По данным следствия, большую часть полученных соцвыплат мужчина проиграл в онлайн-казино. Сейчас его инвалидность уже аннулирована. Ему сообщили о подозрении за мошенничество. Расследование продолжается.

