10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
10 жовтня 2025, 12:45

На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки

10 жовтня 2025, 12:45
Військовому винесли вирок за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень малолітньому. Потерпілий не вижив 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У грудні 2024 року військовий був в будинку за місцем проживання на Черкащині. Він був незадоволений поведінкою дворічного сина співмешканки. Тому він двічі кинув дитину на підлогу.

У хлопчика були переломи кісток черепа, забій головного мозку, крововиливи. На жаль, дитина померла. Експертиза показала, що смерть настала внаслідок ударів тупим предметом.

Суд приговорив військового до позбавлення волі на девʼять років. До набрання вироком законної сили він буде під вартою.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині подружжя вбило малолітнього сина. Причиною стало те, що дитина погано поводилась і взяла хліб без дозволу.

