Фото: Національна поліція України

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили у лісовому масиві

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Корсунщині поліція виявила тіло зниклого чоловіка та оперативно затримала підозрюваного у його вбивстві. 54-річний мешканець села Мліїв поїхав з дому 12 вересня і не повернувся. Його розшукували як безвісти зниклого.

Через кілька днів тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті знайшли у лісовому масиві. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 50-річного жителя Черкащини. Поліцейські встановили його місцезнаходження та, за підтримки спецпризначенців, затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку у затриманого виявили значну кількість зброї та боєприпасів. Після проведення експертизи Черкаським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, вилучені предмети долучили до матеріалів кримінальних проваджень. Слідчі відкрили справи за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, триває досудове розслідування. Поліція перевіряє обставини інциденту та встановлює можливі мотиви злочину.

