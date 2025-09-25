12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 16:58

Зниклого 54-річного чоловіка знайшли вбитим на Черкащині: зловмисника затримали із арсеналом зброї

25 вересня 2025, 16:58
Фото: Національна поліція України
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили у лісовому масиві

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Корсунщині поліція виявила тіло зниклого чоловіка та оперативно затримала підозрюваного у його вбивстві. 54-річний мешканець села Мліїв поїхав з дому 12 вересня і не повернувся. Його розшукували як безвісти зниклого.

Через кілька днів тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті знайшли у лісовому масиві. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 50-річного жителя Черкащини. Поліцейські встановили його місцезнаходження та, за підтримки спецпризначенців, затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку у затриманого виявили значну кількість зброї та боєприпасів. Після проведення експертизи Черкаським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, вилучені предмети долучили до матеріалів кримінальних проваджень. Слідчі відкрили справи за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, триває досудове розслідування. Поліція перевіряє обставини інциденту та встановлює можливі мотиви злочину.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині розкрили вбивство чоловіка, якого місцеві вважали зниклим безвісти. Правоохоронці встановили, 64-річний сусід заздалегідь планував вбивство 42-річного знайомого через ревнощі.

убивство розшук поліція зброя Черкаська область
