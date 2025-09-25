12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 11:28

Рош ха-Шана в Умани прошел спокойно: паломники начали уезжать

25 сентября 2025, 11:28
Читайте також українською мовою
Фото: Суспильне Черкассы/Анастасия Столбова
Читайте також
українською мовою

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умани Черкасской области прошло без серьезных нарушений правопорядка. Паломники уже начали покидать город

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, передает RegioNews.

"Празднование Рош ха-Шана завершилось без существенных правонарушений. Паломники уже уезжают", – отметила она.

Во время празднований в городе работал возведенный отряд стражей порядка из разных регионов Украины – представители Нацполиции, Нацгвардии, Миграционной службы и ГСЧС.

Кроме того, на месте присутствовали 9 израильских полицейских, которые помогали украинским коллегам и патрулировали район компактного проживания паломников.

Накануне празднования полиция проводила превентивные мероприятия по соблюдению правил во время военного положения, в частности во время воздушных тревог и комендантского часа.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на 22 сентября в Умань прибыли более 35 тысяч хасидов.

Как известно, празднования Рош ха-Шана в Умани начались 22 сентября и продолжались до вечера 24 сентября.

Напомним, с 15 сентября в Умани действовали усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Черкасская область Умань Новый год Рош ха-Шана хасиды
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
25 сентября 2025, 12:51
В Днепре машина провалилась сквозь землю
25 сентября 2025, 12:45
НАБУ и САП передали в суд дело против чиновника СБУ и его сообщников: что им инкриминируют
25 сентября 2025, 12:35
В Запорожье директор компании присвоил 6 млн грн, выделенных на восстановление дома после обстрелов
25 сентября 2025, 12:22
РФ показала кадры удара по учебному центру Сухопутных войск ВСУ
25 сентября 2025, 11:50
Корректирующий удар по Харьковской ОГА захотел обменяться и попасть в РФ
25 сентября 2025, 11:46
Почему Трамп не любит ООН – и почему ООН отвечает взаимностью
25 сентября 2025, 11:34
На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении
25 сентября 2025, 11:14
На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву
25 сентября 2025, 10:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »