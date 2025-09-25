Фото: Суспильне Черкассы/Анастасия Столбова

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умани Черкасской области прошло без серьезных нарушений правопорядка. Паломники уже начали покидать город

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, передает RegioNews.

"Празднование Рош ха-Шана завершилось без существенных правонарушений. Паломники уже уезжают", – отметила она.

Во время празднований в городе работал возведенный отряд стражей порядка из разных регионов Украины – представители Нацполиции, Нацгвардии, Миграционной службы и ГСЧС.

Кроме того, на месте присутствовали 9 израильских полицейских, которые помогали украинским коллегам и патрулировали район компактного проживания паломников.

Накануне празднования полиция проводила превентивные мероприятия по соблюдению правил во время военного положения, в частности во время воздушных тревог и комендантского часа.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на 22 сентября в Умань прибыли более 35 тысяч хасидов.

Как известно, празднования Рош ха-Шана в Умани начались 22 сентября и продолжались до вечера 24 сентября.

Напомним, с 15 сентября в Умани действовали усиленные меры безопасности в связи с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана.