12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 13:40

Умань готується до приїзду 35 тисяч хасидів: вже прибуло 8 тисяч

17 вересня 2025, 13:40
Фото: ОЄОУ
В Умані готуються до зустрічі близько 35 тисяч паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана 5786 року

Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України, передає RegioNews.

Наразі до міста вже прибуло близько 8 тисяч прочан. Решта паломників із різних країн ще прямують до Умані, щоб відвідати могилу рабі Нахмана.

У зв'язку з масовим паломництвом у районі проведення святкових заходів посилили заходи безпеки. Встановлені блокпости, де кожен паломник проходить перевірку на інтроскопі.

Святкування Рош га-Шана цього року припадає на період з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.

Для порівняння, минулого року під час Рош га-Шана до Умані приїхали близько 33,5 тисячі брацлавських хасидів.

Нагадаємо, з понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області діють посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

