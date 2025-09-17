Умань готується до приїзду 35 тисяч хасидів: вже прибуло 8 тисяч
В Умані готуються до зустрічі близько 35 тисяч паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана 5786 року
Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України, передає RegioNews.
Наразі до міста вже прибуло близько 8 тисяч прочан. Решта паломників із різних країн ще прямують до Умані, щоб відвідати могилу рабі Нахмана.
У зв'язку з масовим паломництвом у районі проведення святкових заходів посилили заходи безпеки. Встановлені блокпости, де кожен паломник проходить перевірку на інтроскопі.
Святкування Рош га-Шана цього року припадає на період з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.
Для порівняння, минулого року під час Рош га-Шана до Умані приїхали близько 33,5 тисячі брацлавських хасидів.
Нагадаємо, з понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області діють посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.