Умань готується до приїзду 35 тисяч хасидів: вже прибуло 8 тисяч

Фото: ОЄОУ

В Умані готуються до зустрічі близько 35 тисяч паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана 5786 року

Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України, передає RegioNews.

Наразі до міста вже прибуло близько 8 тисяч прочан. Решта паломників із різних країн ще прямують до Умані, щоб відвідати могилу рабі Нахмана.

У зв'язку з масовим паломництвом у районі проведення святкових заходів посилили заходи безпеки. Встановлені блокпости, де кожен паломник проходить перевірку на інтроскопі.

Святкування Рош га-Шана цього року припадає на період з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.

Для порівняння, минулого року під час Рош га-Шана до Умані приїхали близько 33,5 тисячі брацлавських хасидів.

Нагадаємо, з понеділка, 15 вересня, в місті Умань Черкаської області діють посилені заходи безпеки у зв'язку з щорічним паломництвом брацлавських хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.