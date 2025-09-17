Росіяни атакували Черкащину дронами: уражено інфраструктурні об'єкти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 17 вересня на Черкащині окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури за допомогою ударних дронів

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА. Є наслідки для критичної інфраструктури", – зазначив він.

Відповідні служби оперативно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Як відомо, останнім часом Росія активізувала атаки дронами-камікадзе по території України, зокрема по об'єктах енергетики та логістики.

Нагадаємо, 16 вересня дрон влучив у логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. На щастя, серед людей немає загиблих чи поранених, проте інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.