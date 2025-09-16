Фото: Національна поліція України

Під час застілля у Смілі звичайна суперечка між знайомими обернулася вибухом гранати та смертю одного з чоловіків

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У місті Сміла Черкаської області стався смертельний інцидент із застосуванням бойової гранати. Подія трапилася 13 вересня. Під час застілля між двома місцевими жителями виникла суперечка, яка завершилася трагедією. За даними поліції, 54-річний чоловік у розпал конфлікту кинув гранату Ф-1 у свого 40-річного товариша.

Підозрюваного взяли під варту

Постраждалого з численними осколковими пораненнями доставили до лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя. Вибухом було пошкоджено й приватне домоволодіння, де відбувалася зустріч. Правоохоронці, які працювали на місці події, вилучили залишки боєприпасу та передали їх на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Вибух пошкодив приватний будинок

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Нині триває досудове розслідування, в ході якого мають бути встановлені всі обставини події.

Раніше повідомлялося, у столичному Дніпровському районі в квартирі пролунав вибух, який забрав життя двох людей і травмував ще одну.