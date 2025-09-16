12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 15:15

На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим

16 вересня 2025, 15:15
Фото: Національна поліція України
Під час застілля у Смілі звичайна суперечка між знайомими обернулася вибухом гранати та смертю одного з чоловіків

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У місті Сміла Черкаської області стався смертельний інцидент із застосуванням бойової гранати. Подія трапилася 13 вересня. Під час застілля між двома місцевими жителями виникла суперечка, яка завершилася трагедією. За даними поліції, 54-річний чоловік у розпал конфлікту кинув гранату Ф-1 у свого 40-річного товариша.

Підозрюваного взяли під варту

Постраждалого з численними осколковими пораненнями доставили до лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя. Вибухом було пошкоджено й приватне домоволодіння, де відбувалася зустріч. Правоохоронці, які працювали на місці події, вилучили залишки боєприпасу та передали їх на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Вибух пошкодив приватний будинок

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Нині триває досудове розслідування, в ході якого мають бути встановлені всі обставини події.

Раніше повідомлялося, у столичному Дніпровському районі в квартирі пролунав вибух, який забрав життя двох людей і травмував ще одну.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
