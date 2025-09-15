В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
Происшествие случилось в понедельник, 15 сентября, около 15:30 в Днепровском районе столицы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один пострадал.
На месте работают следователи, взрывотехники, кинологи и другие службы. Обстоятельства взрыва устанавливаются.
Напомним, 15 сентября около 10:00 в селе Морозовка в Киевской области произошел взрыв возле мусорника. Погибла женщина, раненый мужчина.
15 сентября 2025
15 сентября 2025, 16:41
