12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 16:50

В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший

15 сентября 2025, 16:50
Фото: полиция
Происшествие случилось в понедельник, 15 сентября, около 15:30 в Днепровском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один пострадал.

На месте работают следователи, взрывотехники, кинологи и другие службы. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Напомним, 15 сентября около 10:00 в селе Морозовка в Киевской области произошел взрыв возле мусорника. Погибла женщина, раненый мужчина.

Киев взрыв квартира Граната погибшие
15 сентября 2025
