Фото: полиция

Происшествие случилось в понедельник, 15 сентября, около 15:30 в Днепровском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один пострадал.

На месте работают следователи, взрывотехники, кинологи и другие службы. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Напомним, 15 сентября около 10:00 в селе Морозовка в Киевской области произошел взрыв возле мусорника. Погибла женщина, раненый мужчина.