Фото: прокуратура

Прокуратура оспаривает передачу в аренду территории гидрологического заказника местного значения "Лебединое озеро" в Жашковском районе

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Речь идет о более чем 200 гектарах земли и водной акватории, которые передали в пользование местному предприятию для рыбохозяйственных нужд. Прокуратура считает, что это противоречит цели создания заповедного объекта.

Суд открыл производство по иску прокуратуры в интересах государства к Жашковскому городскому совету и предприятию-арендатору.

Напомним, ранее в Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков в границах Любашевского поселкового совета. Речь идет о Кричуновском и Адамовском ставках общей площадью 73 га.