Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
На Черкащині прокуратура оскаржує оренду заказника "Лебедине озеро"

Фото: прокуратура
Прокуратура оскаржує передачу в оренду території гідрологічного заказника місцевого значення "Лебедине озеро" в Жашківському районі

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Йдеться про понад 200 гектарів землі та водного плеса, які надали в користування місцевому підприємству для рибогосподарських потреб. Прокуратура вважає, що це суперечить меті створення заповідного об’єкта.

Суд відкрив провадження за позовом прокуратури в інтересах держави до Жашківської міської ради та підприємства-орендаря.

Нагадаємо, раніше на Одещині скасували незаконну оренду двох ставків у межах Любашівської селищної ради. Йдеться про Кричунівський та Адамівський ставки загальною площею 73 га.

