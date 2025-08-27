10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 10:57

В Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков площадью 73 га

27 августа 2025, 10:57
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Верховный Суд удовлетворил иски областной прокуратуры по поводу незаконной аренды двух ставков в пределах Любашевского поселкового совета

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Речь идет о Кричуновском и Адамовском ставках общей площадью 73 га.

Водные объекты передали громадам для рыбохозяйственных нужд без проведения обязательного аукциона. Земельные торги, которые должны обеспечить громаде наиболее выгодные условия пользования, не состоялись.

Суд признал такие действия нарушением требований Земельного и Водного кодексов, предусматривающих передачу прудов и земель под ними исключительно на конкурентных началах.

Доводы ответчиков об использовании водоемов вроде бы только для орошения суд отклонил. Решение предыдущих инстанций отменили, а иски прокурора полностью удовлетворили.

Напомним, в Киеве будут судить женщину за самовольное занятие участка земли и строительство у озера "Заплавное". Речь идет о территории природно-заповедного фонда в Дарницком районе столицы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд аренда громада Одесская область ставок
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Россияне ударили по энергетической и газовой инфраструктуре в шести областях Украины
27 августа 2025, 11:34
В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантами
27 августа 2025, 11:17
Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04
За неповиновение в армии – только тюрьма: Рада хочет отменить условный срок
27 августа 2025, 10:54
В Виннице мужчину осудили за длительное издевательство и изнасилование дочери
27 августа 2025, 10:40
Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра
27 августа 2025, 10:39
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
27 августа 2025, 10:23
СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на военные объекты в пяти областях
27 августа 2025, 10:19
В ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу
27 августа 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »