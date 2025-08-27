Фото: ОГП

Верховный Суд удовлетворил иски областной прокуратуры по поводу незаконной аренды двух ставков в пределах Любашевского поселкового совета

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Речь идет о Кричуновском и Адамовском ставках общей площадью 73 га.

Водные объекты передали громадам для рыбохозяйственных нужд без проведения обязательного аукциона. Земельные торги, которые должны обеспечить громаде наиболее выгодные условия пользования, не состоялись.

Суд признал такие действия нарушением требований Земельного и Водного кодексов, предусматривающих передачу прудов и земель под ними исключительно на конкурентных началах.

Доводы ответчиков об использовании водоемов вроде бы только для орошения суд отклонил. Решение предыдущих инстанций отменили, а иски прокурора полностью удовлетворили.

