Фото: поліція Черкащини

У Звенигородському районі сталася смертельна ДТП. Один чоловік загинув, ще один госпіталізований

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

12 серпня в селі Листвина водій автомобіля "Skoda Octavia" не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Машина зіткнулася з електроопорою та перекинулася.

Автомобіль перекинувся після зіткнення з електроопорою

За попередніми даними поліції, 51-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від отриманих травм керманич помер під час надання медичної допомоги, а 47-річного пасажира з ушкодженнями госпіталізували.

Водій загинув на місці, пасажир госпіталізований із травмами

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин аварії.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині стався наїзд на неповнолітню. Водій мотоцикла після ДТП залишив місце події, залишивши 16-річну постраждалу на узбіччі.