17:52  21 мая
Гео Лерос: Ермак является двигателем развала фракции "Слуга народа"
15:11  21 мая
Разумков подписал "антиколомойский" закон
15:53  21 мая
Мэр Черкасс Бондаренко готовит иск в суд на Зеленского
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 16:12 9

Работа нервная, но интересная: как мэр Днепра Филатов по коллекторам лазил

Читайте також
українською мовою
21 мая 2020, 16:12 9
Читайте також українською мовою
Борис Филатов проинспектировал городские подземелья Днепра
Фото: facebook.com/people/Borys-Filatov
Борис Филатов проинспектировал городские подземелья Днепра

На удивление продавцов книжного рынка Днепра, мэр города вылез перед ними из канализационного люка прямо посреди торговых рядов

О впечатлениях от подземной экскурсии Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

У меня, наверное, самая нервная работа. И, одновременно, самая интересная.

Нужно разбираться ( хотя бы поверхностно ) в огромном количестве вопросов: от детских кружков до канализационных труб, от амбулаторий до приютов для бездомных животных, от политических интриг до ненависти городских сумасшедших", - объяснил свой поступок городской голова.

Мэр рассказал что вместе с двумя коммунальщиками Сергеем и Андреем пролез несколько километров по подземным коллекторам Днепра от улицы Южной до театра Шевченко и вылез наружу прямо посреди торговых рядов городского книжного рынка.

У меня, наверное, самая нервная работа. И, одновременно, самая интересная. Нужно разбираться ( хотя бы поверхностно )...

Опубліковано Borys Filatov Четвер, 21 травня 2020 р.

Напомним,Мэр Днепра Филатов будет баллотироваться на второй срок

Также городской голова Днепра Борис Филатов назвал самообманом и симуляцией запрет запуска общественного транспорта

Кроме того, Борис Филатов отправил в Черновцы группу медиков чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.


мэр Днепровский горсовет коммунальщики Днепр Филатов Борис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэр Запорожья Буряк организовал онлайн-парад вышиванок
21 мая 2020, 11:42
Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела
20 мая 2020, 17:54
Полиция открыла уголовное производство против мэра Кременчуга
20 мая 2020, 17:16
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 мая 2020, 22:15
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Все досье »