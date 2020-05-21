Работа нервная, но интересная: как мэр Днепра Филатов по коллекторам лазил

Борис Филатов проинспектировал городские подземелья Днепра

Фото: facebook.com/people/Borys-Filatov

Борис Филатов проинспектировал городские подземелья Днепра

На удивление продавцов книжного рынка Днепра, мэр города вылез перед ними из канализационного люка прямо посреди торговых рядов

О впечатлениях от подземной экскурсии Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

У меня, наверное, самая нервная работа. И, одновременно, самая интересная. Нужно разбираться ( хотя бы поверхностно ) в огромном количестве вопросов: от детских кружков до канализационных труб, от амбулаторий до приютов для бездомных животных, от политических интриг до ненависти городских сумасшедших", - объяснил свой поступок городской голова.

Мэр рассказал что вместе с двумя коммунальщиками Сергеем и Андреем пролез несколько километров по подземным коллекторам Днепра от улицы Южной до театра Шевченко и вылез наружу прямо посреди торговых рядов городского книжного рынка.

У меня, наверное, самая нервная работа. И, одновременно, самая интересная. Нужно разбираться ( хотя бы поверхностно )... Опубліковано Borys Filatov Четвер, 21 травня 2020 р.

Напомним,Мэр Днепра Филатов будет баллотироваться на второй срок

Также городской голова Днепра Борис Филатов назвал самообманом и симуляцией запрет запуска общественного транспорта

Кроме того, Борис Филатов отправил в Черновцы группу медиков чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.