Работа нервная, но интересная: как мэр Днепра Филатов по коллекторам лазил
На удивление продавцов книжного рынка Днепра, мэр города вылез перед ними из канализационного люка прямо посреди торговых рядов
О впечатлениях от подземной экскурсии Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.
У меня, наверное, самая нервная работа. И, одновременно, самая интересная.
Нужно разбираться ( хотя бы поверхностно ) в огромном количестве вопросов: от детских кружков до канализационных труб, от амбулаторий до приютов для бездомных животных, от политических интриг до ненависти городских сумасшедших", - объяснил свой поступок городской голова.
Мэр рассказал что вместе с двумя коммунальщиками Сергеем и Андреем пролез несколько километров по подземным коллекторам Днепра от улицы Южной до театра Шевченко и вылез наружу прямо посреди торговых рядов городского книжного рынка.
У меня, наверное, самая нервная работа. И, одновременно, самая интересная. Нужно разбираться ( хотя бы поверхностно )...Опубліковано Borys Filatov Четвер, 21 травня 2020 р.
Напомним,Мэр Днепра Филатов будет баллотироваться на второй срок
Также городской голова Днепра Борис Филатов назвал самообманом и симуляцией запрет запуска общественного транспорта
Кроме того, Борис Филатов отправил в Черновцы группу медиков чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
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