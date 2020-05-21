Экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог

Он был арестован по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого

Фото: Нацполиция

Он был арестован по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бывшего генерального директора канала "Интер" Сергея Старицкого, вышел из СИЗО.

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, что Кожара внес всю сумму залога, ранее ему уменьшили сумму до 2 млн гривен.

Он внес залог и вышел на свободу", - написала она.

Как сообщил журналист Денис Казанский, вместо 14 миллионов залога, который суд требовал ранее, Кожара внес лишь 2 миллиона.

Самый гуманный в мире суд снизил размер залога для Кожары в 2 млн грн. А сегодня он внес этот залог. В общем, понятно, что дело слили", - написал он.

Казанский утверждает, что теперь дело затянется на годы, пока все забудут об этой истории.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме ексочільника МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер'премьера Николая Азарова.

23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары с самоубийства на убийство.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

26 марта Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

Во время избрания меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре адвокаты подозреваемого заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

По версии прокуроров, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого и инсценировал его самоубийство.

27 марта суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен.