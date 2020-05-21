Дело Шеремета: следствие изменило подозрение Антоненко и Кузьменко
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие изменило подозрение главным фигурантам. Теперь в деле появились неустановленные лица, являющиеся организаторами и по ним материалы выделили в отдельное производство.
Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы "Сенс консалтинг" Леонид Маслов, передает RegioNews.
Изменено подозрение, коротко. Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста", - рассказал он.
Маслов говорит, что по новой версии следствия, неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.
Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору", - написал он.
По словам защитника Юлии Кузьменко Тараса Беспалого, в документе прописано, что Юлия Кузьменко также является исполнителем, а Яна Дугарь - пособник.
В документе теперь говорится, что Кузьменко заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок: раньше в подозрении говорилось, что она и закладывала взрывчатку, и нажимала на крючок", - отмечает он.
Беспалый говорит, что по новой версии, организаторы якобы спонсировали деятельность Антоненко, Кузьменко и Дугарь, планировали их расходы, связанные с подготовкой к убийству, а также давали деньги исполнителям.
Напомним, 1 апреля Печерский районный суд Киева продлил арест одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года.
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