20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 10:30

В Днепропетровской области пенсионер зарабатывал наркотиками

29 января 2026, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: dp.npu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Никополе разоблачили мужчину, причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории города и района. При этом во время обысков у него также нашли оружие.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что 64-летний мужчина хранил более трех десятков таблеток метадона, которые планировалось продать. Также правоохранители обнаружили у него сигнальный пистолет калибра 9 мм. Экспертиза показала, что это огнестрельное оружие, которое было самодельным способом переработано.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений из-за наркотиков. Теперь он получил подозрение в незаконном приобретении и хранении наркотиков с целью сбыта, совершенном повторно, в больших размерах, а также в хранении огнестрельного оружия без разрешения.

Мужчине грозит наказание в виде 6-10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали более трех десятков таблеток метадона, организованного пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркобизнес полиция Днепропетровская область
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Украина заработала на сливочном масле миллионы долларов: какая прибыль за год
29 января 2026, 23:55
Рынок кукурузы в Украине: цены взлетают из-за обстрелов
29 января 2026, 23:35
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберега"
29 января 2026, 22:25
Жители Закарпатья могут остаться без газа
29 января 2026, 22:07
5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных
29 января 2026, 21:55
В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации
29 января 2026, 21:55
Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ
29 января 2026, 21:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »