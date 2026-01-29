В Днепропетровской области пенсионер зарабатывал наркотиками

Фото: dp.npu.gov.ua

В Никополе разоблачили мужчину, причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории города и района. При этом во время обысков у него также нашли оружие.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что 64-летний мужчина хранил более трех десятков таблеток метадона, которые планировалось продать. Также правоохранители обнаружили у него сигнальный пистолет калибра 9 мм. Экспертиза показала, что это огнестрельное оружие, которое было самодельным способом переработано.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений из-за наркотиков. Теперь он получил подозрение в незаконном приобретении и хранении наркотиков с целью сбыта, совершенном повторно, в больших размерах, а также в хранении огнестрельного оружия без разрешения.

Мужчине грозит наказание в виде 6-10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали более трех десятков таблеток метадона, организованного пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.