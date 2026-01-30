У Чернівцях чоловік забив друга до смерті

Фото: Нацполіція

У Чернівцях поліція затримала чоловіка, який жорстоко побив друга. Потерпілий через отримані травми помер

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 січня. У квартирі 37-річного чоловіка сталась сварка з 45-річним знайомим. Згодом старший чоловік завдав молодшому численних ударів. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Чоловіка, який побив знайомого, затримали, і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

"Також поліцейські звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліцїі.

