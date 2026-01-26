Приревновал женщину и убил "соперника": задержали мужчину, который убил человека на Житомирщине и скрывался несколько лет

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, скрывавшегося от следствия несколько лет. Его подозревают в убийстве

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Во время застолья мужчина поссорился с 31-летним гостем, потому что приревновал женщину. Тогда подозреваемый выстрелил из дробовика и смертельно ранил оппонента. Тело он вывез в Богунский карьер и затопил его.

После этого несколько лет мужчина скрывался от следствия. Летом 2023 г. он проходил службу и самовольно покинул военную часть в Одесской области, имея при себе автомат, пистолет и боеприпасы. На территории Одесской области его задержали. Во время задержания мужчина получил боевой пистолет и направил его в сторону бойцов спецподразделения КОРД, однако его оперативно обезвредили без потерь.

"В настоящее время, кроме сообщения о подозрении за умышленное убийство, решается вопрос сообщения о подозрении посягательства на жизнь правоохранителя, самовольного ухода из воинской части и незаконного обращения с оружием. Санкции статей предусматривают пожизненное лишение свободы", - сообщили в полиции.

