17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
30 января 2026, 17:09

Украинские пограничники поразили реактивную систему залпового огня оккупантов

30 января 2026, 17:09
фото: ГПСУ
На юге пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Благодаря профессиональной и слаженной работе экипажей БПЛА совместно с Силами обороны на этот раз была обнаружена и поражена враждебная реактивная система залпового огня "Тип-63", которую всячески пытались замаскировать.

В результате попадания началось активное детонирование боекомплекта.

Тип 63 – это реактивная система залпового огня китайского производства калибра 107 мм.

Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян. Наши FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ на Южно-Слобожанском направлении.

