Украинские пограничники поразили реактивную систему залпового огня оккупантов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Благодаря профессиональной и слаженной работе экипажей БПЛА совместно с Силами обороны на этот раз была обнаружена и поражена враждебная реактивная система залпового огня "Тип-63", которую всячески пытались замаскировать.

В результате попадания началось активное детонирование боекомплекта.

Тип 63 – это реактивная система залпового огня китайского производства калибра 107 мм.

