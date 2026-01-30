Украинские пограничники поразили реактивную систему залпового огня оккупантов
На юге пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Благодаря профессиональной и слаженной работе экипажей БПЛА совместно с Силами обороны на этот раз была обнаружена и поражена враждебная реактивная система залпового огня "Тип-63", которую всячески пытались замаскировать.
В результате попадания началось активное детонирование боекомплекта.
Тип 63 – это реактивная система залпового огня китайского производства калибра 107 мм.
Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян. Наши FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ на Южно-Слобожанском направлении.
