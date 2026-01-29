В Одесской области мужчина избил палкой беспризорного пса

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Несколько дней назад об этом событии правоохранителям сообщила зооволонтер. Она предоставила видео, на котором местный житель Болграда бил палкой беспризорную собаку и швырял в нее камнями. С ним шла его знакомая, тоже бросившая камень в животное.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Оказалось, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за проявлений насилия своей матери. Согласно результату судебно-ветеринарной экспертизы, собаке были нанесены телесные повреждения в виде отека в области поясницы. Животное находится у зооволонтеров.

"В настоящее время на основании собранных доказательств следственные полиции под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры сообщили 35-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – в жестоком обращении с животным. Заметим: его санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.