В Одесской области мужчина избил палкой беспризорного пса
В Одесской области мужчина получил подозрение из-за жестокого обращения с животным. Правоохранители рассказали подробности инцидента
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Несколько дней назад об этом событии правоохранителям сообщила зооволонтер. Она предоставила видео, на котором местный житель Болграда бил палкой беспризорную собаку и швырял в нее камнями. С ним шла его знакомая, тоже бросившая камень в животное.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Оказалось, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за проявлений насилия своей матери. Согласно результату судебно-ветеринарной экспертизы, собаке были нанесены телесные повреждения в виде отека в области поясницы. Животное находится у зооволонтеров.
"В настоящее время на основании собранных доказательств следственные полиции под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры сообщили 35-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – в жестоком обращении с животным. Заметим: его санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.